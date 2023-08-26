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Тарпищев: не надо трогать Исинбаеву. Её заклевали, в МОК задают вопросы

Тарпищев: не надо трогать Исинбаеву. Её заклевали, в МОК задают вопросы
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о скандальном заявлении Елены Исинбаевой и последовавшем за ним решении правительства Дагестана переименовать стадион в Махачкале.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева, которая также является членом МОК, заявила, что является человеком мира, а полученные ей во время выступления за ЦСКА воинские звания назвала номинальными. После этого стадиону в Махачкале, который ранее носил имя Исинбаевой, вернули историческое название «Труд».

«Мы с Исинбаевой работаем в МОК, делаем своё дело. Не надо её трогать. Переименовывают стадион в Дагестане? Надо быть выше этого и не обращать внимания.

Это обсуждение не идёт на пользу. Ее заклевали, в МОК задают вопросы. А мы продолжаем раздувать историю. Зачем? Смысла в этом нет», – приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

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