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Канадец Марко Ароп впервые выиграл чемпионат мира в беге на 800 метров

Канадец Марко Ароп впервые выиграл чемпионат мира в беге на 800 метров
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), разыгран комплект медалей в беге на 800 метров среди мужчин. Золотую медаль впервые в карьере завоевал 24-летний представитель Канады Марко Ароп. Два круга дистанции Ароп преодолел за 1 минуту 44,24 секунды. Год назад на чемпионате мира в Юджине Марко был бронзовым призёром.

Второе время показал представитель Кении Эммануэль Ваниони (1.44,53), бронзовым призёром стал британец Бен Паттисон (1.44,83).

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. 800 метров

1. Марко Ароп (Канада) – 1.44,24.
2. Эммануэль Ваниони (Кения) – 1.44,53.
3. Бен Паттисон (Великобритания) – 1.44,83.

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