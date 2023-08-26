Арман Дюплантис защитил титул чемпиона мира в прыжках с шестом

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), разыгран комплект медалей в прыжках с шестом у мужчин. Золотую медаль второй год подряд завоевал 24-летний олимпийский чемпион из Швеции Арман Дюплантис, ставший единственным, кто преодолел планку на высоте 6,10 метра. Уже в ранге победителя он пытался штурмовать свой мировой рекорд, установив планку на высоте 6,23 метра, но неудачно.
Серебряным призёром стал представитель Филиппин Эрнест Джон Обьена, бронзу с одинаковыми результатами завоевали австралиец Кёртис Маршалл и американец Кристофер Нилсен.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10.
2. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) – 6,00.
3. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,95.
3. Кристофер Нилсен (США) – 5,95.
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