Арман Дюплантис защитил титул чемпиона мира в прыжках с шестом

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), разыгран комплект медалей в прыжках с шестом у мужчин. Золотую медаль второй год подряд завоевал 24-летний олимпийский чемпион из Швеции Арман Дюплантис, ставший единственным, кто преодолел планку на высоте 6,10 метра. Уже в ранге победителя он пытался штурмовать свой мировой рекорд, установив планку на высоте 6,23 метра, но неудачно.

Серебряным призёром стал представитель Филиппин Эрнест Джон Обьена, бронзу с одинаковыми результатами завоевали австралиец Кёртис Маршалл и американец Кристофер Нилсен.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10.

2. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) – 6,00.

3. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,95.

3. Кристофер Нилсен (США) – 5,95.