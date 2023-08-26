Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 26 августа, медальный зачёт

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 26 августа, медальный зачёт
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 26 августа, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), были разыграны семь комплектов медалей.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Десятиборье

1. Пирс Лепаж (Канада) – 8909.
2. Дамьян Уорнер (Канада) – 8804.
3. Линдон Виктор (Гренада) – 8756.

Женщины. Толкание ядра

1. Чейз Или (США) – 20,43.
2. Сара Миттон (Канада) – 20,08.
3. Лицзяо Гун (Китай) – 19,69.

Женщины. 5000 метров

1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) – 14.53,88.
2. Сифан Хассан (Нидерланды) – 14.54,11.
3. Беатрис Чебет (Кения) – 14.54,33

Мужчины. Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10.
2. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) – 6,00.
3. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,95.
3. Кристофер Нилсен (США) – 5,95.

Мужчины. 800 метров

1. Марко Ароп (Канада) – 1.44,24.
2. Эммануэль Ваниони (Кения) – 1.44,53.
3. Бен Паттисон (Великобритания) – 1.44,83.

Женщины. Эстафета 4х100 метров

1. США – 41,03.
2. Ямайка – 41,21.
3. Великобритания – 41,97.

Мужчины. Эстафета 4х100 метров

1. США – 37,38.
2. Италия – 37,62.
3. Ямайка – 37,76.

После восьми дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США. На её счету 27 медалей, из которых 11 золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых. На второй строчке с четырьмя золотыми медалями располагается команда Испании, а замыкает тройку Ямайка, на счету которой три золота, четыре серебра и четыре бронзы.

Медальный зачёт

Материалы по теме
Рекордсмен мира не пустил отца на ЧМ-2023. А тот выставил против сына крутого соперника
Рекордсмен мира не пустил отца на ЧМ-2023. А тот выставил против сына крутого соперника
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android