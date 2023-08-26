Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 26 августа, медальный зачёт

В субботу, 26 августа, на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), были разыграны семь комплектов медалей.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Десятиборье
1. Пирс Лепаж (Канада) – 8909.
2. Дамьян Уорнер (Канада) – 8804.
3. Линдон Виктор (Гренада) – 8756.
Женщины. Толкание ядра
1. Чейз Или (США) – 20,43.
2. Сара Миттон (Канада) – 20,08.
3. Лицзяо Гун (Китай) – 19,69.
Женщины. 5000 метров
1. Фаит Чепнгетич Кипьегон (Кения) – 14.53,88.
2. Сифан Хассан (Нидерланды) – 14.54,11.
3. Беатрис Чебет (Кения) – 14.54,33
Мужчины. Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10.
2. Эрнест Джон Обьена (Филиппины) – 6,00.
3. Кёртис Маршалл (Австралия) – 5,95.
3. Кристофер Нилсен (США) – 5,95.
Мужчины. 800 метров
1. Марко Ароп (Канада) – 1.44,24.
2. Эммануэль Ваниони (Кения) – 1.44,53.
3. Бен Паттисон (Великобритания) – 1.44,83.
Женщины. Эстафета 4х100 метров
1. США – 41,03.
2. Ямайка – 41,21.
3. Великобритания – 41,97.
Мужчины. Эстафета 4х100 метров
1. США – 37,38.
2. Италия – 37,62.
3. Ямайка – 37,76.
После восьми дней соревнований в медальном зачёте лидирует команда США. На её счету 27 медалей, из которых 11 золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых. На второй строчке с четырьмя золотыми медалями располагается команда Испании, а замыкает тройку Ямайка, на счету которой три золота, четыре серебра и четыре бронзы.
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