Гимнастка Дмитриева рассказала, как избила своего тренера перед Олимпиадой-2012

Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в индивидуальном многоборье, российская гимнастка Дарья Дмитриева призналась, что во время ссоры несколько раз ударила своего личного тренера Ольгу Буянову накануне олимпийских соревнований.
«Перед Олимпиадой-2012 был сложный период, когда я думала, что не буду там выступать. Ирина Александровна [Винер] вызвала в команду Александру Меркулову. Я была очень зла и разочарована, не хотела ничего делать. Сейчас я понимаю, что это был такой психологический ход. Перед поездкой на Игры команда должна была ехать на сборы в Хорватию. У меня случился большой конфликт с личным тренером [Ольгой Буяновой], который закончился настоящей стычкой — она шла на меня, кричала, давила и не хотела выходить из моего номера. Я помню, как взяла её за руки и начала бить. Она в какой-то момент просто молча ушла. Я была уверена, что это конец — надо собирать чемодан и возвращаться в Иркутск.
Каково же было моё удивление, когда на следующий день Ольга Владимировна меня встретила, и мы полетели в Хорватию. На сборах стало известно, что я буду выступать на Олимпиаде. Помню, как тренер показала мне свои руки, а там у неё синяки в виде олимпийских колец. Я так плакала и извинялась. Ни одного дня больше не тренировалась плохо», — приводит слова Дмитриевой «РИА Новости Спорт».
Дмитриева является четырёхкратной чемпионкой мира. Также гимнастка завоевала золото в командном турнире на чемпионате Европы 2011 года, который прошёл в Минске. Спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2013-м.
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