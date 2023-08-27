Гимнастка Крамаренко: Винер говорит, что я должна стремиться быть похожей на Кабаеву

18-летняя российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала, что Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер посоветовала ей стремиться равняться на олимпийскую чемпионку 2004 года Алину Кабаеву.
«Мои кумиры — Алина Кабаева и Маргарита Мамун. Ирина Александровна говорит, что я должна стремиться в своей пластике, грации и улыбке к тому, чтобы быть похожей на Кабаеву.
Я люблю своё дело. Сложно без международных соревнований, но мы верим, что нас допустят», — приводит слова Крамаренко «РИА Новости Спорт».
Лала является трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также в 2021 году в Варне (Болгария) стала чемпионкой Европы в командном зачёте. В августе этого года Крамаренко выиграла соревнования в личном многоборье на II Играх СНГ.
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