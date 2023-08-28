Могучих принесла Украине первое золото ЧМ за 10 лет в прыжках в высоту
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Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих принесла своей стране первое золото на чемпионате мира за десять лет.
Ярослава Могучих завоевала золото чемпионата мира, который проходил в Будапеште, со второй попытки взяв высоту 2 метра 1 см. Отметим, украинка стала единственной из всех участниц, которой удалось взять эту высоту.
Украинки Юлия Левченко и Юлия Чумаченко не смогли пройти квалификацию.
Также Могучих взяла своё первое золото на чемпионате мира на открытом воздухе.
Второй результат показала Элеанор Паттерсон из Австралии, её результат – 1 метр и 99 сантиметров. Бронзовую награду чемпионата завоевала легкоатлетка из Австралии Никола Лорен Олислагерс, которая также взяла высоту в 1 метр и 99 сантиметров.
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