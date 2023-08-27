Украинка Ярослава Могучих впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках в высоту

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в прыжках в высоту среди женщин. Победу одержала легкоатлетка из Украины Ярослава Могучих, ставшая единственной из всех участниц, кому удалось взять планку в 2 метра и 1 сантиметр.

Второй результат показала Элеанор Паттерсон из Австралии, её результат – 1 метр и 99 сантиметров. Бронзовую награду чемпионата завоевала легкоатлетка из Австралии Никола Лорен Олислагерс, которая также взяла высоту в 1 метр и 99 сантиметров.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Женщины. Прыжки в высоту

1. Ярослава Могучих (Украина) – 2,01.

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,99.

3. Никола Лорен Олислагерс (Австралия) – 1,99.

Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже сегодня, 27 августа.