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Украинка Ярослава Могучих впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках в высоту

Украинка Ярослава Могучих впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках в высоту
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия), завершились соревнования в прыжках в высоту среди женщин. Победу одержала легкоатлетка из Украины Ярослава Могучих, ставшая единственной из всех участниц, кому удалось взять планку в 2 метра и 1 сантиметр.

Второй результат показала Элеанор Паттерсон из Австралии, её результат – 1 метр и 99 сантиметров. Бронзовую награду чемпионата завоевала легкоатлетка из Австралии Никола Лорен Олислагерс, которая также взяла высоту в 1 метр и 99 сантиметров.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия. Женщины. Прыжки в высоту

1. Ярослава Могучих (Украина) – 2,01.
2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,99.
3. Никола Лорен Олислагерс (Австралия) – 1,99.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2023. Прыжковые
Женщины. Прыжки в высоту. Финал
27 августа 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Ярослава Могучих
Украина
2.01
2
Элеанор Паттерсон
Австралия
1.99
3
Никола Лорен Олислагерс
Австралия
1.99

Чемпионат мира стартовал 19 августа, а завершится уже сегодня, 27 августа.

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