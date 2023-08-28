Лайшев — о допуске россиян до ОИ-2024: наши спортсмены преодолевают столько унижений

Президент «Самбо-70», Федерации самбо Москвы и заслуженный тренер России Ренат Лайшев ответил на вопрос, верит ли в то, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2023 в Париже.
«Я не то чтобы верю или не верю. Существует столько преград и унижений, которые наши спортсмены преодолевают… И я думаю, что нам давно пора создать альтернативную структуру, которая бы имела всё больше и больше престижа благодаря нашим великим достижениям в спорте.
Я жил в периоде 1980-1984 годов. И помню, что ни 80-й, ни 84-й год не были полноценными Олимпиадами. И все пришли к выводу, что больше не стоит ссориться и нужно делать так, чтобы спорт не касался политики. А сейчас Запад оказался инициатором движений, где опять прижимают наших спортсменов. Я уверен, что они ещё будут жалеть об этом», – приводит слова Лайшева «Татар-информ».
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