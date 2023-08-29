Мамиашвили — о выкриках Магучих на ЧМ: такие вещи недопустимы на спортивной арене

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о поведении украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих после победы на чемпионате мира, который проходил на минувшей неделе в Будапеште (Венгрия).
Впервые в карьере завоевав золотую медаль мирового первенства, Магучих обменялась националистическими выкриками с тренером Татьяной Степановой.
«Тут не работают никакие нормы этики и морали, в том числе и связанные со спортом. Я не сторонник этой спортсменки, как ей надо жить и что кричать, но для этого есть иные места, где это можно сделать. Что касается спортивной площадки, то, руководствуясь уставами и Олимпийской хартией, такие вещи недопустимы. Она вправе делать то, что считает нужным, выступить у себя где-то на площади, но использовать спортивную площадку — это недопустимо. Убеждён, что это пройдёт незамеченным. Не думаю, что будут какие-то выводы, а если будут, то всё будет лакировочного характера», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
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