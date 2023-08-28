Украинка Могучих впервые стала чемпионкой мира. Соперницы оказались не готовы к борьбе

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2023 в Будапеште завершился красивой победой прыгуньи в высоту Ярославы Могучих. 21-летняя украинка впервые в карьере выиграла летний чемпионат мира. Выиграла легко и уверенно, без малейшего намёка на драму. Ярославе давно прочили звание королевы прыжков в высоту, и сейчас она до этого звания допрыгала.

Правда, в отсутствие главной соперницы, которая пропустила почти весь летний сезон и которую на чемпионат мира просто не пустили.

Марию Ласицкене, как и других российских спортсменов, не пустили и на прошлогодний чемпионат мира в Юджине. Конечно, это вообще не умаляет заслуги Ярославы Могучих. Просто и близко не было того напряжения, той драмы, которая сопровождала зарубы лучших прыгуний планеты.

Ярослава Могучих на ЧМ-2019 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Достаточно вспомнить чемпионат мира – 2019 в Дохе и противостояние двукратной на тот момент чемпионки мира Ласицкене и 18-летней украинской звёздочки. Какие тогда были прыжки! Всё решилось на высоте 2,04 м, которую преодолели обе соперницы. Разница была в количестве попыток. Маша преодолела планку с первой попытки, Ярослава – с третьей, установив на тот момент личный рекорд и мировой рекорд среди юниоров.

Противостояние продолжилось на Олимпиаде в Токио, куда единственная в истории прыжков в высоту трёхкратная чемпионка мира Ласицкене поехала после травмы и одержала самую крутую и драматичную победу в карьере. Могучих стала третьей, не выдержав нервного напряжения. А дальше россиян отстранили.

Ярослава Могучих на ОИ-2020 Фото: David Ramos/Getty Images

Могучих осталась в секторе для прыжков одна. Нет, конечно, другие девушки иногда навязывали борьбу Ярославе, а австралийка Элеонор Паттерсон обыграла украинку на ЧМ-2022 в Юджине. Но того накала, что был в противостоянии Могучих с Ласицкене, и близко не было.

По большому счёту результаты всех турниров, в которых участвовала украинская прыгунья, зависели только от неё. Ярослава не всегда показывала то, что от неё ждали болельщики. Но в Будапеште просто вышла и отпрыгала так, как должна это делать на любом турнире.

Ярослава Могучих на ЧМ-2022 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Могучих стала единственной, кто преодолел высоту 2,01 м – австралийки Паттерсон и Никола Олислагерс остановились на 1,99 м. Ярослава уже в ранге чемпионки прыгала на личный рекорд в 2,07 м, но все попытки завершились неудачей. Это уже было неважно.

Украинская прыгунья впервые в своей карьере выиграла летний чемпионат мира. До этого была победа на ЧМ-2022 в помещении, призовые места на других чемпионатах мира и Олимпиаде, но большого титула не было. Теперь Ярослава Могучих – чемпионка мира и главный претендент на победу на Играх-2024.

Уже с тем опытом, который необходим для борьбы на самых крутых соревнованиях, и с титулом, после которого вопрос – ну когда она выиграет что-то большое? – уже не актуален. Могучих – лучшая на сегодняшний день прыгунья в высоту из всех, кто соревнуется на международной арене. Это неоспоримо.