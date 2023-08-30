МФК «КПРФ» начинает защиту титула в День знаний

МФК «КПРФ» вступает в новый сезон-2023/2024 в качестве действующих чемпионов России. Москвичи откроют сезон PARI-Суперлиги домашними матчами с новичком турнира, командой «Сиб-Транзит» из Новокузнецка.

Клуб приглашает всех на игры. Болельщиков ждут развлекательная программа, розыгрыши призов и подарков. Матчи пройдут в УСЦ «Юность» (г. Климовск, пр. Юности, 1):

1 сентября – начало матча — в 19:30 мск

2 сентября – начало матча — в 14:00 мск

Вход свободный.