МФК «КПРФ» начинает защиту титула в День знаний
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МФК «КПРФ» вступает в новый сезон-2023/2024 в качестве действующих чемпионов России. Москвичи откроют сезон PARI-Суперлиги домашними матчами с новичком турнира, командой «Сиб-Транзит» из Новокузнецка.
Клуб приглашает всех на игры. Болельщиков ждут развлекательная программа, розыгрыши призов и подарков. Матчи пройдут в УСЦ «Юность» (г. Климовск, пр. Юности, 1):
1 сентября – начало матча — в 19:30 мск
2 сентября – начало матча — в 14:00 мск
Вход свободный.
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