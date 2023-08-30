Магучих — об участии экс-россиянки Куличенко в ЧМ: мне было очень неприятно

Чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала, как восприняла тот факт, что россиянка Елена Куличенко, с 2021 года представляющая Кипр, выступала на чемпионате мира – 2023.
«У нас в лёгкой атлетике отстранили белорусских и российских спортсменов. Их нет на международной арене. Но у меня в секторе была девушка, которая сменила гражданство ещё до начала военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). С Кипра. Я с ней не общалась, но, честно говоря, мне было очень неприятно. Потому что, знаете, в голове сразу крутится всё то, что происходит у нас на Украине. Всё это, конечно, очень грустно. Поэтому я действительно очень благодарна за то, что на арене больше нет атлетов из России и Беларуси», — сказала Магучих в эфире «Сніданок с 1+1».
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