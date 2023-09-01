МОК не допустил российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры

Олимпийский совет Азии (OCA) заявил, что спортсмены из России и Беларуси не допущены к соревнованиям на Азиатских играх, которые начинаются 23 сентября. Это решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК), а не OCA.

«Никаких российских или белорусских атлетов. Это решение МОК, а не OCA», — приводит заявление OCA The Indian Express.

Ранее ОСА согласился допустить на Азиатские игры максимум 500 спортсменов из двух стран, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Однако это решение должен был одобрить МОК, подтверждающих сообщений от которого в ОСА до сих пор не поступало.

МОК не ответил и на запрос индийского издания, поэтому пока неясно, касается ли недопуск россиян и белорусов только Азиатских игр или всех отборочных соревнований на Олимпийские игры – 2024 в Париже.