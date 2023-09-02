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Ярослава Магучих с лучшим личным результатом сезона выиграла этап «Бриллиантовой лиги»

Ярослава Магучих с лучшим личным результатом сезона выиграла этап «Бриллиантовой лиги»
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Чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне (Китай).

Результат украинской спортсменки составил 2,02 метра. Таким образом, Магучих повторила свой лучший результат в нынешнем сезоне. Второй стала словенская легкоатлетка Лия Апостоловски, которая взяла высоту 1,92 метра. Третье место заняла представительница Австралии Элеанор Паттерсон (1,92 метра).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, Сямынь.
Прыжки в высоту, женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) — 2,02 метра.
2. Лия Апостоловски (Словения) — 1,92 метра.
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,92 метра.

Напомним, ранее Магучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту на мировом первенстве, которое проходило в августе 2023 года в Будапеште (Венгрия).

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