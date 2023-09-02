Никита Нагорный выиграл вольные упражнения на Кубке России

Олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный одержал победу на Кубке России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.

Выступление Нагорного судьи оценили в 14,266 балла. Второе место занял Кирилл Прокопьев (14,200), тройку призёров замкнул Алексей Ростов (13,233).

При этом важно отметить, что принимавший участие в соревнованиях белорусский гимнаст Егор Шарамков получил за выступление 14,733 балла. Его результат не вошёл в официальный протокол.

26-летний Нагорный является победителем командного турнира на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине.