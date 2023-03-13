Герои Олимпиады проиграли чемпионат России по гимнастике. Грядёт большая смена поколений

В Казани завершился чемпионат России по спортивной гимнастике, главными героями которого стали Даниел Маринов и Виктория Листунова.

Вы спросите: а где же Никита Нагорный, Ангелина Мельникова, Давид Белявский, Артур Далалоян и другие герои Олимпиады-2020? Все приехали в Казань. Но в нашей гимнастике, кажется, намечается смена поколений.

В конце концов, в протоколах не написано, что кто-то выступал после болезни, кто-то все неудачи списал на потерю мотивации, а у кого-то были в кровь сорваны мозоли на ладонях. Протокол штука сухая – есть места, есть баллы. Всё. Никакой лишней информации. Можно изучать и делать выводы.

Хотя порой в протоколе стоило бы отражать и личные драмы.

Ангелина Мельникова — без золота

Лицо женской российской спортивной гимнастики последних лет Ангелина Мельникова в Казань приехала не в той форме, чтобы бороться за самые высокие места. И уехала с серебром в абсолюте и бронзой в командном первенстве. Поразительно, но больше у неё медалей нет.

«У меня была сложная подготовка, со слезами, нервами, я бежала из зала и скорее хотела закончить тренировку, с грустью ехала в зал, мне не очень хотелось там находиться, я попала в ту же самую яму, в которой была шесть лет назад, и я глубоко прожила те ужасные эмоции, воспоминания, меня триггерило жёстко. И я плакала. Такого у меня не было давно. Пыталась спасти ситуацию разными способами, но не вышло… Моя гимнастика зажила и зацвела в 2018–2019-м, когда я смогла создать вокруг себя комфорт. Когда я обрела гармонию с собой, с тренером и с гимнастикой. Сейчас баланс с тренером нарушен. А когда одна деталь начинает разрушаться, из строя выходит и всё остальное… Это огромный жизненный опыт для меня, теперь я знаю, что и такое бывает», – написала Мельникова в соцсетях по итогам квалификации.

В финале многоборья Ангелина билась с Викторией Листуновой, но слишком много проиграла в первый день и уехала из Казани без золота.

Никита Нагорный вспомнил тройное сальто

Лучший российский гимнаст последних лет Никита Нагорный уступил титул абсолютного чемпиона страны Даниелу Маринову. 18-летний гимнаст из Татарстана, который мог бы выступать за Болгарию, собрал больше всех медалей на турнире. На его счету шесть наград, включая главное золото.

Нагорный перед чемпионатом России болел, приехал на турнир не в самой лучшей форме, но в итоге смог взять три золота – в команде, в опорном прыжке и на брусьях. А как же вольные упражнения с фирменным элементом самого Никиты? На вольных лидер сборной России не попал даже в финал!

«Пролетел я, к сожалению, с вольными упражнениями, с финалом. Вышла новость о том, что сборную по фехтованию допустили к международным стартам. Мы очень рады за ребят и желаем всем командам такого же исхода. На адреналине я решил выйти и сделать полную программу, которую в этом сезоне ещё не делал, в концовке не хватило физической подготовки, но ничего страшного, зато вспомнили старое доброе тройное сальто назад», — прокомментировал этот результат Никита в соцсетях прямо из зала.

К слову, в комментариях болельщики утверждали, что опорный прыжок должен был выиграть Алексей Усачёв, но судьи решили иначе.

Даниел Маринов Фото: РИА Новости

Даниел Маринов — новый король!

Победитель многоборья Даниел Маринов дважды обыграл Нагорного: сначала сделал это в квалификации, а затем и в финале. По новым правилам ФСГР, чемпион многоборья определяется по сумме баллов, но Маринов был бы первым по любым подсчётам. Даниел впервые выиграл многоборье – ни на молодёжных стартах, ни на взрослых он ранее не побеждал.

После победы Даниел был эмоционален – отказался считать себя новым королём российской гимнастики, заявил, что не будет выступать ни за какую другую страну, кроме России, и сообщил о желании повторить результаты более старшего поколения – Нагорного, Далалояна, Белявского.

Маринов, кроме победы в многоборье, стал призёром в вольных упражнениях, на перекладине, в опорном прыжке и на коне.

У Листуновой — пять золотых медалей!

Главной героиней чемпионата России в Казани стала 17-летняя Виктория Листунова. Она выиграла пять золотых медалей из шести возможных. Только с бревном Виктория не смогла договориться – на всех остальных снарядах она была неподражаема.

Кстати, в многоборье с тем же бревном у Листуновой в финале тоже были проблемы, но судьи оказались более чем благосклонны – высокая база позволила ей получить оценку выше 14,000 балла даже с падением и помарками. Кажется, Виктория была готова к тому, что судьи поставят ниже 13,000, но даже с таким результатом она бы обыграла Мельникову.

Виктория Листунова Фото: РИА Новости

Пожалуй, если Листунова сумеет отшлифовать неудобный снаряд, то сможет побороться за топ-3 на любых турнирах. Главное, чтобы Россию туда допустили.

Из остальных событий стоит отметить победу Кирилла Прокопьева на вольных, золото Сергея Найдина на перекладине и победу Яны Вороны на бревне.

А ещё – крик души Никиты Нагорного: «80 процентов информации в наших спортивных СМИ про зарубежный футбол. Неужели у нас в стране настолько скучный спорт, что просто не о чем писать? Либо футбол, либо провокации, конфликты в фигурном катании, либо переходы футболистов из одной команды в другую. Где остальной спорт, мне интересно?»