Главный тренер «Стрелы»: опыт игры в финалах? Чтобы его приобрести, надо там играть

Главный тренер «Стрелы» ДжейПи Нил прокомментировал победу над «Динамо» в полуфинале Кубка России со счётом 32:15. Казанская команда впервые в истории вышла в финал турнира.

«Я доволен победой. «Динамо» сделало эту игру для нас очень тяжёлой, особенно в первом тайме. Знали, что будет непросто и что во втором тайме у нас будет шанс забрать эту игру. Есть ещё очень много вещей, которые я хочу сказать, но не буду этого делать. Пусть это останется за пределами интервью, эти вещи в итоге не повлияли на результат. Довольны игрой, насладимся победой и будем готовиться к финалу.

Опыт игры в финалах? Я всегда говорю – чтобы его приобрести, надо играть в финалах, в полуфиналах, строить эту уверенность. Это первый финал за четыре года, мы насладимся этим чувством. У нас ещё есть матч чемпионата, сейчас все мысли о нём, а после будем готовиться к финалу. Лично я много играл в финалах, и в таких матчах случиться может всё что угодно. Нам неважно, кто будет соперником по финалу. Мы прекрасно знаем сильные стороны «Локомотива», «Красный Яр», по моему мнению, одна из самых опасных команд чемпионата», — приводит слова Нила официальный сайт «Стрелы».

В финале Кубка России «Стрела» сыграет с победителем пары «Локомотив-Пенза» − «Красный Яр».