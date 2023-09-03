Бриллиантовая лига, 12-й этап: все результаты соревнований в Сямыне

В Сямыне (Китай) на стадионе «Эгрет» 2 сентября прошёл 12-й этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2023. «Чемпионат» представляет результаты соревнований.
«Бриллиантовая лига»
12-й этап
Сямынь
Мужчины
100 м
1. Кристиан Коулман (США) – 9,83 (повторение лучшего результата сезона в мире).
2. Кишейн Томпсон (Ямайка) – 9,85.
3. Фред Керли (США) – 9,96.
400 м
1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,38.
2. Куинси Холл (США) – 44,38.
3. Рашин Макдональд (Ямайка) – 44,82.
800 м
1. Эммануэл Ваньоньи (Кения) – 1.43,20 (лучший результат сезона в мире).
2. Марко Ароп (Канада) – 1.43,24.
3. Бенжамен Робер (Франция) – 1.43,88.
110 м с барьерами
1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 12,96.
2. Дэниел Робертс (США) – 13,03.
3. Грант Холлоуэй (США) – 13,12.
3000 м стипльчез
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.10,31.
2. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.11,29.
3. Амос Серем (Кения) – 8.14,41.
Тройной прыжок
1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,43.
2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,22.
3. Дональд Скотт (США) – 16,65.
Женщины
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,36.
2. Кэндис Маклеод (Ямайка) – 50,19.
3. Линна Ирби-Джексон (США) – 50,45.
1500 м
1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.56,56.
2. Нелли Чепчирчир (Кения) – 3.56,72.
3. Линден Холл (Австралия) – 3.57,92.
3000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 8.24,05 (лучший результат сезона в мире).
2. Лаура Галван (Мексика) – 8.28,05.
3. Маргарет Акидор (Кения) – 8.29,88.
400 м с барьерами
1. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53,56.
2. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,87.
3. Джанив Расселл (Ямайка) – 54,01.
Прыжок в длину
1. Ивана Вулета (Сербия) – 6,88.
2. Марте Коала (Буркина-Фасо) – 6,79.
3. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,71.
Прыжок в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 (повторение лучшего результата сезона в мире).
2. Лия Апостоловски (Словения) – 1,92.
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,92.
Метание диска
1. Фэн Бинь (Китай) – 67,41.
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,32.
3. Лаулауга Таусага (США) – 64,31.
13-й этап «Бриллиантовой лиги» пройдёт 8 сентября в Брюсселе (Бельгия).
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