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Бриллиантовая лига, 12-й этап: все результаты соревнований в Сямыне

Бриллиантовая лига, 12-й этап: все результаты соревнований в Сямыне
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В Сямыне (Китай) на стадионе «Эгрет» 2 сентября прошёл 12-й этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2023. «Чемпионат» представляет результаты соревнований.

«Бриллиантовая лига»

12-й этап

Сямынь

Мужчины

100 м

1. Кристиан Коулман (США) – 9,83 (повторение лучшего результата сезона в мире).

2. Кишейн Томпсон (Ямайка) – 9,85.

3. Фред Керли (США) – 9,96.

400 м

1. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,38.

2. Куинси Холл (США) – 44,38.

3. Рашин Макдональд (Ямайка) – 44,82.

800 м

1. Эммануэл Ваньоньи (Кения) – 1.43,20 (лучший результат сезона в мире).

2. Марко Ароп (Канада) – 1.43,24.

3. Бенжамен Робер (Франция) – 1.43,88.

110 м с барьерами

1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 12,96.

2. Дэниел Робертс (США) – 13,03.

3. Грант Холлоуэй (США) – 13,12.

3000 м стипльчез

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.10,31.

2. Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.11,29.

3. Амос Серем (Кения) – 8.14,41.

Тройной прыжок

1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,43.

2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,22.

3. Дональд Скотт (США) – 16,65.

Женщины

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,36.

2. Кэндис Маклеод (Ямайка) – 50,19.

3. Линна Ирби-Джексон (США) – 50,45.

1500 м

1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 3.56,56.

2. Нелли Чепчирчир (Кения) – 3.56,72.

3. Линден Холл (Австралия) – 3.57,92.

3000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 8.24,05 (лучший результат сезона в мире).

2. Лаура Галван (Мексика) – 8.28,05.

3. Маргарет Акидор (Кения) – 8.29,88.

400 м с барьерами

1. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53,56.

2. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,87.

3. Джанив Расселл (Ямайка) – 54,01.

Прыжок в длину

1. Ивана Вулета (Сербия) – 6,88.

2. Марте Коала (Буркина-Фасо) – 6,79.

3. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,71.

Прыжок в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 (повторение лучшего результата сезона в мире).

2. Лия Апостоловски (Словения) – 1,92.

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,92.

Метание диска

1. Фэн Бинь (Китай) – 67,41.

2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,32.

3. Лаулауга Таусага (США) – 64,31.

13-й этап «Бриллиантовой лиги» пройдёт 8 сентября в Брюсселе (Бельгия).

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