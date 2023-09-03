Исинбаева опубликовала цитату: не нужно притворяться прудом, являясь океаном
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала в социальной сети цитату.
«Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами», – написала известная легкоатлетка на своей странице в социальной сети.
Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включили Исинбаеву в рейтинг самых влиятельных спортсменок за всю историю проведения чемпионатов мира.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила, что является человеком мира, а полученные ей во время выступления за ЦСКА воинские звания назвала номинальными. После этого стадиону в Махачкале, который ранее носил имя Исинбаевой, вернули историческое название «Труд».
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