Исинбаева опубликовала цитату: не нужно притворяться прудом, являясь океаном

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала в социальной сети цитату.

«Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами», – написала известная легкоатлетка на своей странице в социальной сети.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включили Исинбаеву в рейтинг самых влиятельных спортсменок за всю историю проведения чемпионатов мира.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила, что является человеком мира, а полученные ей во время выступления за ЦСКА воинские звания назвала номинальными. После этого стадиону в Махачкале, который ранее носил имя Исинбаевой, вернули историческое название «Труд».