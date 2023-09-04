Алла Шишкина: синхронное плавание – спорт для бедных

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина рассказала о том, сколько получала во время карьеры спортсмена.

«Синхронное плавание – спорт для бедных. Мы получали серьёзные суммы раз в четыре года, за Олимпийские игры. А в остальное время… Не считаю, что 120 тысяч рублей в месяц при том, что пашешь по 10 часов шесть дней в неделю, – достойная зарплата.

Спортсмен топ-уровня получает меньше 200 тысяч. У нас было меньше 200. А сейчас у меня только ипотека 220 тысяч. Сначала думала, что избавлюсь от неё через год. Но, к сожалению, всё затянулось, и теперь, похоже, придётся выплачивать до победного. 30 лет», – приводит слова Шишкиной Sports.ru.

32-летняя Шишкина заявила о завершении профессиональной карьеры после Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Шишкина — трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы.