Алла Шишкина: синхронное плавание – спорт для бедных

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина рассказала о том, сколько получала во время карьеры спортсмена.
«Синхронное плавание – спорт для бедных. Мы получали серьёзные суммы раз в четыре года, за Олимпийские игры. А в остальное время… Не считаю, что 120 тысяч рублей в месяц при том, что пашешь по 10 часов шесть дней в неделю, – достойная зарплата.
Спортсмен топ-уровня получает меньше 200 тысяч. У нас было меньше 200. А сейчас у меня только ипотека 220 тысяч. Сначала думала, что избавлюсь от неё через год. Но, к сожалению, всё затянулось, и теперь, похоже, придётся выплачивать до победного. 30 лет», – приводит слова Шишкиной Sports.ru.
32-летняя Шишкина заявила о завершении профессиональной карьеры после Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Шишкина — трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы.
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