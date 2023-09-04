«По сравнению с Ягудиным — плохо». Шишкина – о Загитовой в роли ведущей

Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина поделилась мнением о фигуристке Алине Загитовой в роли ведущей.

«Я верю, что всё будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным плохо. Но Алексей уже сколько на ТВ! У него и язык подвешен, и в театре играет.

Что касается Алины, то не могу сказать, что внимательно слежу за ней. Да, ко мне иногда подходят люди и говорят: «Ты же видишь, какой это ужас?» Но она только учится. Когда я училась на курсах – это тоже было плохо», – приводит слова Шишкиной Sports.ru.

Алина Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.