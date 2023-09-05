Елена Исинбаева остаётся в комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева остаётся в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом говорится в опубликованном на сайте документе.
Помимо Исинбаевой, в состав комиссии входят французский биатлонист Мартен Фуркад, испанский баскетболист Пау Газоль, венгерский пловец Даниэль Дьюрта, шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер, немецкая фехтовальщица на шпагах Бритта Хайдеман, японский фехтовальщик-рапирист Юки Ота, итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини, норвежская лыжница Астрид Якобсен и польская велогонщица Мая Влощовская.
Знаменитая легкоатлетка Елена Исинбаева является членом комиссии спортсменов МОК с 2016 года.
Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила Исинбаеву в рейтинг самых влиятельных спортсменок за всю историю проведения чемпионатов мира.
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