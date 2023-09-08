Ярослава Магучих первенствовала в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу в секторе для прыжков в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Магучих стала единственной спортсменкой, которой удалось преодолеть планку на высоте два метра ровно. Серебряным призёром стала 18-летняя представительница Сербии Ангелина Топич, бронзу завоевала австралийка Элеанор Паттерсон.
Это третья победа для Магучих на этапах Бриллиантовой лиги в 2023 году. Она выступит в Суперфинале, который пройдёт 16–17 сентября в Орегоне.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Брюссель
Женщины. Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00.
2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,97.
3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,94.
4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,91.
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