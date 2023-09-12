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Спортивный директор КПФ ЦСКА Анатолий Дурсин погиб в ДТП

Спортивный директор КПФ ЦСКА Анатолий Дурсин погиб в ДТП
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11 сентября в возрасте 51 года ушëл из жизни спортивный директор клуба пляжного футбола ЦСКА Анатолий Дурсин. Отмечается, что Дурсин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

«Мы запомним Анатолия Анатольевича добрым и отзывчивым другом, искренним, доброжелательным и харизматичным человеком с неповторимым чувством юмора. Клуб пляжного футбола ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Анатольевича», — сообщается в телеграм-канале клуба пляжного футбола ЦСКА.

Пляжный футбольный клуб ЦСКА, в рядах которого работал Анатолий Дурсин, был основан в 2010 году. Он завоевал две бронзовые медали чемпионата России в 2017 и 2022 годах. Также армейцы выигрывали Inter Cup (2022) и Московский международный кубок (2022).

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