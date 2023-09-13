Магнус Карлсен вышел в четвертьфинал Speed Chess Championship

16-й чемпион мира по шахматам, удерживавший титул с 2013 по 2023 год, норвежец Магнус Карлсен вышел в 1/4 финала крупного онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship. Он обыграл Видита Сантоша Гуджрати из Индии со счётом 17,5:8:5.

В другом матче 1/8 финала, также прошедшем 12 сентября, француз Максим Вашье-Лаграв оказался сильнее шахматиста Гукеша Доммараджу (Индия) — 21,5:8,5.

13 сентября состоится первый четвертьфинал турнира, в нём встретятся француз Алиреза Фируджа и американец Уэсли Со, начало поединка в 16:00 мск. Россиянин Ян Непомнящий, заменивший на турнире чемпиона мира Дин Лижэня сыграет свой матч 1/8 финала только 14 сентября. Его соперником будет индиец Арджун Эригайси.

Напомним, турнир по скоростным шахматам Speed Chess Championship 2023 проходит с 4 по 22 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс.