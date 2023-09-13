Полина Горшкова выбыла на три недели из-за травмы
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Пресс-служба гандбольного клуба ЦСКА сообщила о травме левой крайней Полины Горшковой. В клубной беседе в социальных сетях сообщается, что двукратная чемпионка России, чемпионка летней Универсиады 2015 года, серебряный призёр Олимпийских игр ← 2020 пропустит до трёх недель из-за повреждения плеча, полученного в матче Суперлиги с «Лучом».
Напомним, игра с гандбольным клубом «Луч» состоялась 7 сентября в ФОК ГБУ ДО «Московская гандбольная академия» и завершилась со счётом 31:24 в пользу гандболисток ЦСКА, Полина Горшкова заброшенными мячами не отметилась.
Вторая игра женского гандбольного клуба ЦСКА в Суперлиге состоится уже сегодня. На волейбольной арене «Динамо» армейцы примут «Черноморочку» из Новороссийска. Начало встречи в 19:30 мск.
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