Роглич выиграл 17-й этап «Вуэльты-2023», Власов финишировал 13-м

Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем горного 17-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2023 с набором высоты 3300 м и финишем в подъем высшей категории. В одно время с лидером финишировал его товарищ по команде датчанин Йонас Вингегор. Третьим стал ещё один представитель той же команды, лидер общего зачёта американец Сепп Кусс.

Россиянин Александр Власов (Bora-Hansgrohe) показал 13-е время на этапе и остался восьмым в генеральной классификации.

Велошоссе. «Вуэльта-2023». 17-й этап. Рибадеселья – Англиру, 124,4 км

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 3:15.56.

2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – то же время.

3. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – отставание 0.19.

4. Микель Ланда (Испания, Bahrain — Victorious) – то же отставание.

5. Ваут Пулс (Нидерланды, Bahrain — Victorious) +0.44…

7. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA — hansgrohe) +1.20…

9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) +1.42.

10. Энрик Мас (Испания, Movistar) +1.43…

13. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) +2.55.

Общий зачёт после 17-го этапа

1. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 60:34.21.

2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +0.08.

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +1.08.

4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) +4.00.

5. Микель Ланда (Испания, Bahrain — Victorious) +4.16.

6. Энрик Мас (Испания, Movistar) +4.30.

7. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA — hansgrohe) +6.43

8. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +7.38.