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Роглич выиграл 17-й этап «Вуэльты-2023», Власов финишировал 13-м

Роглич выиграл 17-й этап «Вуэльты-2023», Власов финишировал 13-м
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Словенский гонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем горного 17-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» — 2023 с набором высоты 3300 м и финишем в подъем высшей категории. В одно время с лидером финишировал его товарищ по команде датчанин Йонас Вингегор. Третьим стал ещё один представитель той же команды, лидер общего зачёта американец Сепп Кусс.

Россиянин Александр Власов (Bora-Hansgrohe) показал 13-е время на этапе и остался восьмым в генеральной классификации.

Велошоссе. «Вуэльта-2023». 17-й этап. Рибадеселья – Англиру, 124,4 км

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 3:15.56.
2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) – то же время.
3. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – отставание 0.19.
4. Микель Ланда (Испания, Bahrain — Victorious) – то же отставание.
5. Ваут Пулс (Нидерланды, Bahrain — Victorious) +0.44…
7. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA — hansgrohe) +1.20…
9. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) +1.42.
10. Энрик Мас (Испания, Movistar) +1.43…
13. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) +2.55.

Общий зачёт после 17-го этапа

1. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 60:34.21.
2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +0.08.
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +1.08.
4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) +4.00.
5. Микель Ланда (Испания, Bahrain — Victorious) +4.16.
6. Энрик Мас (Испания, Movistar) +4.30.
7. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA — hansgrohe) +6.43
8. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +7.38.

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