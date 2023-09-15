«Специально тянут до самого последнего». Прыгун в воду Кузнецов — о допуске на турниры

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, считает, что международные спортивные федерации, в том числе и World Aquatics, намеренно затягивают принятие решений о допуске россиян на турниры.

Напомним, World Aquatics ранее опубликовала критерии допуска российских атлетов на международные соревнования. В соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК) россияне должны выступать в нейтральном статусе и исключительно в индивидуальных видах спорта, а также федерация ввела запрет на общение российских спортсменов со СМИ.

«Даже если нам каким‑то образом позволят на нормальных условиях поехать на чемпионат мира, проблемы могут возникнуть с билетами, с какими‑то логистическими цепочками. Это всё очень сложно. И видно, что специально тянут до самого последнего», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Турнир состоится за пять месяцев до старта летних Олимпийских игр в Париже (Франция).