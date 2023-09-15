«Специально тянут до самого последнего». Прыгун в воду Кузнецов — о допуске на турниры

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, считает, что международные спортивные федерации, в том числе и World Aquatics, намеренно затягивают принятие решений о допуске россиян на турниры.
Напомним, World Aquatics ранее опубликовала критерии допуска российских атлетов на международные соревнования. В соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК) россияне должны выступать в нейтральном статусе и исключительно в индивидуальных видах спорта, а также федерация ввела запрет на общение российских спортсменов со СМИ.
«Даже если нам каким‑то образом позволят на нормальных условиях поехать на чемпионат мира, проблемы могут возникнуть с билетами, с какими‑то логистическими цепочками. Это всё очень сложно. И видно, что специально тянут до самого последнего», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Дохе (Катар) в феврале 2024 года. Турнир состоится за пять месяцев до старта летних Олимпийских игр в Париже (Франция).
- 15 сентября 2023
-
10:36
-
09:00
-
03:07
-
00:36
- 14 сентября 2023
-
23:54
-
19:48
-
19:34
-
19:16
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
18:00
-
17:35
-
17:24
-
17:15
-
15:40
-
14:12
-
13:57
-
12:36
-
12:29
-
12:16
-
12:12
-
10:56
-
10:34
-
09:53
-
09:34
-
09:30
-
08:49
-
06:09
-
05:50
-
00:58
-
00:27
- 13 сентября 2023
-
23:57
-
22:00
-
21:09