Российским пловцам разрешили вернуться на диких условиях: поодиночке и без права говорить

Согласованные Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) критерии допуска спортсменов из России до международных соревнований являются строгими и справедливыми. Так считает глава организации Хусейн Аль-Мусаллам, который при этом благодарит всех причастных за посильную помощь в создании конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого участника соревнований.

Так что это за критерии, которые теперь применяются ко всем соревнованиям под эгидой World Aquatics, начиная с 4 сентября 2023 года?

Давайте по пунктам:

— отсутствие контрактов с российскими военными структурами или спецслужбами;

— отсутствие поддержки специальной военной операции (формулировка изменена в связи с требованиями Роскомнадзора) на Украине: недопустимы любая форма вербального, невербального или письменного выражения своей позиции, явно или неявно, в любое время с начала СВО, в том числе заявления, сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку СВО, ношение любой символики, в том числе буквы «Z»;

Евгений Рылов на митинге-концерте в марте 2022-го Фото: РИА Новости

— недопустимость участия в командных соревнованиях, то есть в соревнованиях, где участвует более одного спортсмена, совместные усилия которых приводят к достижению результата;

— для получения нейтрального статуса спортсмены и вспомогательный персонал обязаны обращаться в специальное подразделение World Aquatics;

— это подразделение проведёт тщательную проверку, прежде чем выдать нейтральный статус, и не несёт ответственности за то, что за время проверки спортсмены пропустят определённые соревнования, а также может отозвать нейтральный статус в любой момент за нарушения;

— квалификационные результаты на крупнейшие турниры должны быть показаны за пределами России;

— только один спортсмен с российским гражданством может участвовать на конкретной дистанции;

— российские флаги не допустимы ни в одном месте, которое относится к проведению соревнований, на церемонии награждения в случае необходимости будет вывешен флаг World Aquatics;

— то же требование относительно гимна и любой аббревиатуры, которая может указать на национальную идентичность;

Климент Колесников Фото: РИА Новости

— вся форма (соревновательная, разминочная, официальная, повседневная, для церемоний), вся одежда, снаряжение, аксессуары и личные вещи, которые могут демонстрироваться в местах проведения соревнований, должны быть белого цвета и согласованы с World Aquatics;

— организаторы должны исключить любое упоминание России из всех документов как в печатном, так и в электронном виде, включая, но не ограничиваясь этим, стартовые протоколы, рейтинги, телевизионную графику;

— нейтральным спортсменам и вспомогательному персоналу запрещается проходить через микст-зону, участвовать в пресс-конференциях и давать интервью или комментарии представителям СМИ;

— проведение любых соревнований под эгидой World Aquatics в России запрещено.

Пожалуй, это самый дикий список критериев, которые принимались международными федерациями. Не хватает только какой-то отличительной метки на белую форму.

Утритесь тем, что дали, и молчите. Радуйтесь и такому. Без синхронного плавания и водного поло, без синхронных прыжков в воду и плавательных эстафет. Такова позиция World Aquatics в отношении россиян.

Интересно, что для выполнения квалификационных нормативов нужно сначала получить нейтральный статус, а результаты, показанные ранее в России, нигде учитываться не будут. То есть в любом случае нужно сначала пройти все стадии унижения и только потом пытаться куда-то отобраться.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в разработке строгого и справедливого подхода, о котором мы договорились. World Aquatics признаёт преданность делу, целеустремлённость и талант спортсменов, независимо от их национальности. Несмотря на проблемы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, мы признаём свою ответственность за создание конкурентной, справедливой и инклюзивной среды для каждого участника», — сказал президент World Aquatics Хусейн Аль‑Мусаллам.

Дальнейшие комментарии излишни.