Власов поднялся на седьмое место в общем зачёте «Вуэльты» перед последним этапом

Подходит к концу престижная веломногодневка «Вуэльта Испании». Она стартовала 26 августа в Барселоне и завершится 17 сентября в Мадриде. Однако развязка наступила 16 сентября на 20-м этапе гонки.

20-й этап «Вуэльты» протяжённостью около 208 км был последним холмистым этапом тура. По его итогам лидерство сохранил американский велогонщик Сепп Кусс из команды Jumbo-Visma, он возглавляет генеральную классификацию, начиная с восьмого этапа веломногодневки. Преимущество Кусса над ближайшим преследователем Йонасом Вингегором из Дании составляет 17 секунд. Третью строчку в общем зачёте занимает словенец Примож Роглич с отставанием в минуту и восемь секунд. Примечательно, что Вингегор и Роглич являются партнёрами Кусса по Jumbo-Visma и не стали навязывать борьбу на финише. Победителем этапа в борьбе с бельгийцем Ремко Эвенепулом на финише стал Ваут Пулс (Нидерланды).

Фото: Скриншот трансляции Eurosport 1

Отметим, что россиянин Александр Власов из команды Bora–Hansgrohe поднялся в генеральной классификации на седьмое место. Последний этап «Вуэльты Испании» пройдёт 17 сентября.

Велошоссе. «Вуэльта-2023». 20-й этап. Мансанарес-эль-Реаль — Гвадаррама, 207.8 км

1. Ваут Пулс (Нидерланды, Bahrain Victorious) – 4:59:29.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal — Quick Step) – то же время.

3. Пелайо Санчес (Испания, Burgos — BH) – то же время.

4. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto — Dstny) – то же время.

5. Марк Солер (Испания, UAE Team Emirates) +0.04.

6. Руй Кошта (Португалия, ntermarche — Circus — Wanty) +0.26.

7. Антонио Тибери (Италия, Bahrain Victorious) – то же время.

8. Леннард Камна (Германия, Bora-hansgrohe) – то же время.

9. Ромен Барде (Франция, Team dsm-firmenich) – то же время.

10. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar Team) – то же время.

Общий зачёт после 20-го этапа

1. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma) – 74:23.42.

2. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +0.17.

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +1.08.

4. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) +3.44.

5. Микель Ланда (Испания, Bahrain — Victorious) +4.03.

6. Энрик Мас (Испания, Movistar) +4.14.

7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +8.19.

8. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, BORA — hansgrohe) +8.26.

9. Жоау Альмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +10.08.

10. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain Victorious) +12.04.