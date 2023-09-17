Угуев одержал победу со счётом 10:0 в схватке с Метревели, выйдя в 1/8 финала ЧМ по борьбе

Чемпион олимпиады в Токио, российский борец Заур Угуев, выступающий в вольном стиле, вышел в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе — 2023 в категории до 57 кг. В 1/16 финала он стал победителем схватки с представителем Испании Леваном Метревели, одержав победу со счётом 10:0.

Угуев, помимо золота Игр, становился победителем чемпионатов мира в 2018 году в Будапеште (Румыния) и в 2019-м в Нур-Султане, а также чемпионом на Кубке мира 2020 года в Белграде.

В 1/8 финала, помимо Угуева, вышли российские борцы Заурбек Сидаков, Ахмед Усманов и Владислав Валиев.

Также в качестве нейтральных атлетов на чемпионате мира по борьбе в Белграде выступают Абасгаджи Магомедов, Шамиль Мамедов, Евгений Жербаев, Арслан Багаев, Абдулрашид Садулаев и Абдулла Курбанов.