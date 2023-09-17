Сидаков прошёл грузина Кенчадзе в квалификационной схватке на чемпионате мира по борьбе

Победитель Олимпиады в Токио 2020 года, российский борец Заурбек Сидаков, выступающий в вольном стиле, одержал победу в первой квалификационной схватке с грузином Автандилом Кенчадзе со счётом 7:6 в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира по борьбе — 2023.
По ходу схватки судьи дали Кенчадзе четыре балла, с чем безрезультатно пыталась поспорить команда Сидакова. За проигранный челлендж соперник Заурбека получил ещё один балл. Российский борец вырвал победу на последней минуте схватки.
Таким образом, Сидаков вышел в 1/16 финала соревнований.
Отметим, что поражение в квалификационной схватке потерпел бронзовый призёр Олимпиады 2016 года, двукратный чемпион мира итальянец Франк Чамизо.
Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.
- 17 сентября 2023
-
13:39
-
13:26
-
12:24
-
11:55
-
10:08
-
09:43
-
09:25
-
09:00
-
08:19
-
04:52
-
02:43
-
00:55
-
00:29
- 16 сентября 2023
-
23:28
-
22:24
-
20:46
-
20:01
-
19:39
-
18:51
-
18:29
-
18:04
-
16:49
-
14:02
-
11:37
-
09:10
-
04:51
-
00:01
- 15 сентября 2023
-
21:28
-
20:46
-
19:49
-
19:25
-
18:07
-
17:31
-
16:52
-
16:14