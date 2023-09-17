Сидаков прошёл грузина Кенчадзе в квалификационной схватке на чемпионате мира по борьбе

Победитель Олимпиады в Токио 2020 года, российский борец Заурбек Сидаков, выступающий в вольном стиле, одержал победу в первой квалификационной схватке с грузином Автандилом Кенчадзе со счётом 7:6 в весовой категории до 74 кг на чемпионате мира по борьбе — 2023.

По ходу схватки судьи дали Кенчадзе четыре балла, с чем безрезультатно пыталась поспорить команда Сидакова. За проигранный челлендж соперник Заурбека получил ещё один балл. Российский борец вырвал победу на последней минуте схватки.

Таким образом, Сидаков вышел в 1/16 финала соревнований.

Отметим, что поражение в квалификационной схватке потерпел бронзовый призёр Олимпиады 2016 года, двукратный чемпион мира итальянец Франк Чамизо.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.