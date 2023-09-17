Власов показал лучший результат россиян на «Вуэльте» с 2017 года

Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду BORA – hansgrohe, показал лучший среди представителей России результат на «Вуэльте» с 2017 года. Спортсмен в итоговом протоколе занял седьмое место, его отставание от лидера составило 8 минут и 6 секунд.

В последний раз россияне попадали в топ-7 по итогам «Вуэльты» в 2017 году: тогда велогонщик Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) стал третьим в генеральной классификации с отставанием от лидера в 2 минуты и 51 секунду. Гонку тогда выиграл британец Кристофер Фрум (Sky), вторым стал итальянец Виченцо Нибали (Bahrain-Merida).

В этом сезоне в тройку лидеров по итогам «Вуэльты» вошли только представители команды Jumbo-Visma: первым стал американец Сепп Кусс, вторым — датчанин Йонас Вингегор, третьим — словенец Примож Роглич.