Александр Власов попал в топ-10 на третьем гранд-туре за три года

Российский велогонщик Александр Власов, выступающий за команду BORA — hansgrohe, после окончания «Вуэльты» попал в топ-10 на третьем гранд-туре за три года. По итогам испанской многодневки спортсмен стал седьмым с отставанием от лидера, американца Сеппа Кусса (Jumbo-Visma), в 8 минут и 6 секунд.

Ранее, в 2021 году, россиянин становился четвёртым на «Джиро д'Италия». Тогда Власов завершил гонку с отставанием от победителя, колумбийца Эгана Берналя (Ineos Grenadiers), в 6 минут и 40 секунд. В 2022 году спортсмен также попадал в топ-10 на гранд-туре: он становился пятым на «Тур де Франс», уступив чемпиону, датчанину Йонасу Вингегору (Jumbo-Visma), 15 минут и 46 секунд.

Отметим, что на «Вуэльте» Александр Власов показал лучший результат среди российских велогонщиков на этом гранд-туре с 2017 года, когда Ильнур Закарин стал третьим в генеральной классификации.