Магучих и Олислагерс остановились на отметке 2,03 метра и установили рекорд сезона

Чемпионка Европы 2022 года в помещении украинка Ярослава Магучих выиграла в финале Бриллиантовой лиги, защитив звание чемпионки этого турнира 2022 года. В американском городе Юджин прошли последние в этом году соревнования по лёгкой атлетике. Магучих с трудом одержала победу в борьбе с Николой Олислагерс.
Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс смогла совершить прыжок на высоту 203 сантиметра, после чего сразу же эмоционально отреагировала на своё достижение.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих повторила результат Олислагерс — также дошла до отметки в 203 сантиметра. Однако Магучих потребовалось меньше попыток для этого прыжка, и тем самым Ярослава выиграла турнир во второй раз подряд.
Обе спортсменки стали единственными в сезоне, кто достиг отметки в 2,03 метра.
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