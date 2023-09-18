Олимпийский чемпион Заур Угуев проиграл поединок за бронзу ЧМ-2023, ведя со счётом 4:0

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Заур Угуев, выступающий в весовой категории до 57 кг, не сумел завоевать бронзовую медаль чемпионата мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия).

В поединке за третье место Угуев встречался с бывшим российским борцом Зелимханом Абакаровым, который в данный момент представляет команду Албании. Заур вёл со счётом 4:0, но в последнюю минуту допустил ошибку. Схватка закончилась со счётом 4:4. Победу судьи отдали Абакарову по последнему действию.

Для Угуева на этом ЧМ не заканчивается. Ему предстоит сразиться с Мейранбеком Картбэем из Казахстана за олимпийскую лицензию.

Предолимпийский чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.