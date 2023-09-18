Чемпионат мира по борьбе — 2023. Садулаев получил травму и снялся. Как так?! LIVE

В понедельник, 18 сентября, в Белграде (Сербия) продолжится чемпионат мира по борьбе — 2023. В турнире принимают участие лучшие борцы сборной России, правда, выступают они под нейтральным флагом и в статусе нейтральных атлетов (AIN). Впрочем, нам ничего не мешает считать их командой.
Второй медальный день турнира получается особенно насыщенным. Сегодня за награды будут сражаться три наших борца. Заур Угуев сразится за бронзу в весовой категории до 57 кг, Заурбек Сидаков выступит в финале веса до 74 кг, а Ахмед Усманов будет бороться за золото в весовой категории до 79 кг. Ещё внимание болельщиков будет приковано к двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, который идёт к своему финалу.
Начало полуфиналов — в 17:45. Медальные схватки начнутся в 19:00.
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Смотрите, какое любопытное фото нашли коллеги. Вряд ли Садулаев десять лет назад думал, что прекратит борьбу за золото чемпионата мира в схватке с этим парнишкой.
Понятно, что «Русский танк» сейчас не в оптимальных кондициях, но если говорить сухими фактами, то Ахмед Тажудинов сокрушил двух главных фаворитов ЧМ: сначала американца Снайдера, потом россиянина Садулаева.
Будет ли Садулаев бороться за бронзу?
«У Абдулрашида грыжа в шейном позвонке, огромная шишка, это болезненно. Он за счёт характера победителя выиграл предыдущий бой в четвертьфинале. А в полуфинале уже просто не мог нормально бороться. Скорее всего, Абдулрашид не сможет завтра выступить и завершит выступление», — сообщил «Матч ТВ» тренер сборной России по вольной борьбе Махмуд Магомедов.
Итак, два важных уточнения. Первое — Садулаев снялся из-за травмы шеи. Второе — снялся не с турнира, а только со своего полуфинала. Завтра Абдулрашид имеет право бороться за бронзу. Хочется верить, что ему станет лучше.
Садулаев проиграл полуфинал Тажудинову
Так, при счёте 2:9 Садулаев досрочно закончил схватку. Тажудинов — в финале.
Тяжело даётся схватка нашему прославленному чемпиону. Набрал первые очки Абдулрашид, но спасти схватку ему будет очень сложно. Счёт уже 2:9, а осталась всего минута.
Первые три минуты завершились в пользу Тажудинова — 5:0.
Прямо сейчас на ковре двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. В полуфинале он борется с Ахмедом Тажудиновым — экс-россиянином, представляющим Бахрейн.
Добрый вечер, дорогие друзья, мы начинаем онлайн-трансляцию схваток вечерней программы ЧМ-2023 в Белграде.
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