Наши борцы сегодня в двух финалах. И, конечно, на ковре великий Абдулрашид Садулаев!

Чемпионат мира по борьбе — 2023. Садулаев получил травму и снялся. Как так?! LIVE

В понедельник, 18 сентября, в Белграде (Сербия) продолжится чемпионат мира по борьбе — 2023. В турнире принимают участие лучшие борцы сборной России, правда, выступают они под нейтральным флагом и в статусе нейтральных атлетов (AIN). Впрочем, нам ничего не мешает считать их командой.

Второй медальный день турнира получается особенно насыщенным. Сегодня за награды будут сражаться три наших борца. Заур Угуев сразится за бронзу в весовой категории до 57 кг, Заурбек Сидаков выступит в финале веса до 74 кг, а Ахмед Усманов будет бороться за золото в весовой категории до 79 кг. Ещё внимание болельщиков будет приковано к двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, который идёт к своему финалу.

Начало полуфиналов — в 17:45. Медальные схватки начнутся в 19:00.

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