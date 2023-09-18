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Чемпион России по конькобежному спорту заявил о решении сменить спортивное гражданство

Чемпион России по конькобежному спорту заявил о решении сменить спортивное гражданство
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Чемпион России 2022 года по конькобежному спорту, бронзовый призёр юниорского чемпионата мира Владимир Семирунний заявил о решении сменить спортивное гражданство на фоне международного бана.

«Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своём развитии как спортсмена, и необходима международная практика. Я уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши.

Хочу поблагодарить за поддержку свой регион (Свердловскую область), который активно участвовал в моей подготовке на протяжении всей моей карьеры. Очень благодарен своим первым тренерам Михаилу Игоревичу Аброщикову и Петру Ивановичу Лефтаеву, хочу сказать спасибо Виктору Александровичу Сивкову и Сергею Викторовичу Васильеву за то, что привили любовь к спорту и дисциплине», — приводит слова Семируннего «Матч ТВ».

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