Магнус Карлсен разгромил Со и вышел в финал Speed Chess Championship

Экс-чемпион мира, занимающий первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), норвежец Магнус Карлсен стал финалистом онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship 2023. В полуфинале норвежец убедительно переиграл американского гроссмейстера Уэсли Со со счётом 22:7.

Соперник норвежского шахматиста определится во втором полуфинале, где встретятся американец Хикару Накамура и француз Максим Вашье-Лаграв. Встреча состоится 20 сентября, начало в 19:00 мск. Финал турнира пройдёт 22 сентября (21:00 мск).

Напомним, турнир Speed Chess Championship проходит в формате онлайн на платформе Chess.com с 4 по 22 сентября. Средний рейтинг его участников составляет 2760,25. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 150 тыс.