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Елена Исинбаева удалила из соцсетей снимок с Владимиром Путиным

Елена Исинбаева удалила из соцсетей снимок с Владимиром Путиным
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева удалила из соцсетей снимок, на котором она запечатлена с президентом России Владимиром Путиным. Публикация была датирована 17 ноября 2017 года, когда именитая спортсменка в преддверии президентских выборов — 2018 публично присоединилась к Putin Team.

Ранее ради возвращения на заседания комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Исинбаева, которая проживает в Испании, назвала номинальным своё офицерское звание, полученное в годы выступлений за ЦСКА, а также назвала себя «человеком мира».

Напомним, согласно критериям МОК спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам (в том числе к клубам ЦСКА и «Динамо») не могут быть допущены на соревнования в нейтральном статусе.

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