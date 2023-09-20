Елена Исинбаева удалила из соцсетей снимок с Владимиром Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева удалила из соцсетей снимок, на котором она запечатлена с президентом России Владимиром Путиным. Публикация была датирована 17 ноября 2017 года, когда именитая спортсменка в преддверии президентских выборов — 2018 публично присоединилась к Putin Team.

Ранее ради возвращения на заседания комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Исинбаева, которая проживает в Испании, назвала номинальным своё офицерское звание, полученное в годы выступлений за ЦСКА, а также назвала себя «человеком мира».

Напомним, согласно критериям МОК спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам (в том числе к клубам ЦСКА и «Динамо») не могут быть допущены на соревнования в нейтральном статусе.