Елена Исинбаева удалила из соцсетей снимок с Владимиром Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева удалила из соцсетей снимок, на котором она запечатлена с президентом России Владимиром Путиным. Публикация была датирована 17 ноября 2017 года, когда именитая спортсменка в преддверии президентских выборов — 2018 публично присоединилась к Putin Team.
Ранее ради возвращения на заседания комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Исинбаева, которая проживает в Испании, назвала номинальным своё офицерское звание, полученное в годы выступлений за ЦСКА, а также назвала себя «человеком мира».
Напомним, согласно критериям МОК спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам (в том числе к клубам ЦСКА и «Динамо») не могут быть допущены на соревнования в нейтральном статусе.
- 20 сентября 2023
-
21:03
-
20:55
-
19:41
-
19:18
-
19:02
-
19:00
-
17:30
-
16:29
-
15:22
-
15:19
-
15:04
-
14:53
-
14:45
-
14:16
-
13:20
-
12:55
-
12:38
-
12:30
-
12:02
-
10:34
-
09:32
-
09:05
-
08:55
-
01:24
- 19 сентября 2023
-
21:58
-
20:47
-
20:25
-
17:27
-
16:21
-
16:03
-
15:41
-
15:30
-
15:20
-
15:07
-
14:19