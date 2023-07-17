«Мои воинские звания носят номинальный характер». Великая Исинбаева отказалась от России?

Сразу стоит сказать, что Елена Исинбаева – великая чемпионка и выдающаяся рекордсменка. Одна из самых известных российских спортсменок. Человек, который своими результатами привлёк к спорту сотни и тысячи детей.

Она была и будет героем российского спорта. Но уже не общества.

Елена Исинбаева после завершения карьеры практически пропала из российского инфополя. Налаживала семейный быт в Монако, работала в МОК. В российской общественной жизни она появлялась эпизодически. Перед выборами президента в 2018 году вступила в Putin Team, а в 2020-м входила в рабочую группу, занимавшуюся внесением поправок в Конституцию РФ.

Летом 2023-го болельщики вспомнили о ней в связи с новостями в испанской прессе, согласно которым Елена переехала из Монако на Канары. Новость о том, что российская чемпионка, представитель ЦСКА и майор российской армии живёт на Тенерифе, взбудоражила общественность. До Исинбаевой волны негодования, похоже, тоже дошли, и она решила объясниться.

Она опубликовала в своих соцсетях обращение, в котором описала свою биографию и жизненные принципы.

Но принципы совсем не такие, которых многие ждали в нашей стране.

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание — СПОРТ», – так Елена объяснила своё воинское звание.

В чём-то она права. Спортсмены ЦСКА не являются людьми военными в полном смысле этого слова. И, в связи с последними рекомендациями МОК, многие люди в России с этим тоже соглашались. Но нельзя не признать и того, что звания-то «номинальные», но привилегии и деньги за них полагались вполне реальные. Однако Исинбаева, похоже, предпочитает об этом не вспоминать.

Елена также добавила, что она «человек мира» и «живёт там, где работает».

Прозвучит грубовато, но суть проста: Исинбаева, похоже, от России отказалась.

Очень обидно и досадно, ведь в нашей стране ей действительно любили. Однако санкции, как и предполагалось, приводят к предсказуемому расколу. Некоторым героям нашего спорта проще и удобнее оказаться по другую сторону от страны, под флагом которой они становились чемпионами.

Увы, Исинбаева тоже оказалась по ту сторону.