Кюнг финишировал в крови и с разбитым шлемом на ЧЕ по шоссейным велогонкам

Швейцарский велогонщик Штефан Кюнг попал в тяжёлую аварию во время гонки на чемпионате Европы по шоссейным гонкам в среду, 20 сентября. На последних километрах дистанции спортсмен на суженной дороге врезался в металлическое заграждение, получив травму головы.

Проходя сложный участок трассы, Кюнг задел ногами металлический барьер и упал на асфальт, едва не оказавшись сбитым следовавшим за ним телевизионным мотоциклом. Несмотря на повреждения, разбитый шлем и открывшееся кровотечение, Кюнг сел на велосипед и добрался до финиша.

Он сделал это вопреки существующему с 2021 года протоколу, согласно которому, гонщик, получивший повреждение, должен пройти обследование на наличие серьёзных травм, прежде чем продолжить гонку. Однако гонщик обследовался уже после завершения заезда, так как, как утверждает RMC Sport, в момент аварии за спортсменом не следовала ни команда, ни медицинская машина.