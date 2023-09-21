Гандболистки ЦСКА разгромили «Университет» в чемпионате России

Завершились три матча игрового дня на предварительном этапе чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. ЦСКА на своей площадке разгромил ижевский «Университет» со счётом 36:19.

Самой результативной в составе ЦСКА стала Екатерина Ильина, забившая семь мячей. По шесть раз отличились Наталья Чигиринова и Юлия Гаряева. У «Университета» семь мячей на счету Марьяны Кондратюк.

В других матчах игрового дня «Звезда» уверенно обыграла «Луч» со счётом 36:26, а «Астраханочка» нанесла поражение «Динамо-Синаре» — 25:20.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Астраханочка» — «Динамо-Синара» (Волгоград) – 25:20 (14:10).

«Звезда» (Звенигород) – «Луч» (Москва) – 36:26 (18:9).

ЦСКА (Москва) – «Университет» (Ижевск) – 36:19 (18:10).