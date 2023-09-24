Двукратный олимпийский чемпион в марафоне, 38-летний кенийский атлет Элиуд Кипчоге выиграл рекордный пятый Берлинский марафон в своей карьере. Предыдущий рекорд принадлежал двукратному победителю Олимпийских игр из Эфиопии Хайле Гебреселассие, четыре раза подряд выигрывавшему Берлинский марафон с 2006 по 2009 год.

На старте, состоявшемся 24 сентября в Берлине, Кипчоге пробежал дистанцию марафона за 02:02.42, обогнав ближайшего преследователя, кенийца Винсента Кипкемои, на 31 секунду. Третьим с отставанием от лидера в 42 секунды стал эфиоп Тадесе Такеле.

Кипчоге ранее становился победителем Берлинского марафона в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах. Также кениец является четырёхкратным победителем Лондонского марафона.