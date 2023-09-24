Эфиопка Тигист Ассефа установила мировой рекорд, выиграв Берлинский марафон

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Эфиопская атлетка Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд, одержав победу на Берлинском марафоне-2023. Бегунья показала результат 02:11.53, более чем на две минуты улучшив рекорд, установленный соотечественницей Бриджит Косгей на Чикагском марафоне (2:14.04).

В 2022 году Ассефа также стала победительницей Берлинского марафона, по результатам того забега улучшив личный рекорд на 18 минут.

Второе место по итогам Берлинского марафона-2023 заняла немка Кристин Бегеманн (02:15.54), третьей стала кенийка Шейла Чепкируи (02:17.49).

Победителем Берлинского марафона в мужском забеге стал кениец Элиуд Кипчоге, пробежавший дистанцию за 02:02.42. Вторым стал его соотечественник Винсент Кипкемои (02:03.13), третьим — эфиоп Тадесе Такеле (02:03.24).