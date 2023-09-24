Эфиопка Тигист Ассефа установила мировой рекорд, выиграв Берлинский марафон
Поделиться
Эфиопская атлетка Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд, одержав победу на Берлинском марафоне-2023. Бегунья показала результат 02:11.53, более чем на две минуты улучшив рекорд, установленный соотечественницей Бриджит Косгей на Чикагском марафоне (2:14.04).
В 2022 году Ассефа также стала победительницей Берлинского марафона, по результатам того забега улучшив личный рекорд на 18 минут.
Второе место по итогам Берлинского марафона-2023 заняла немка Кристин Бегеманн (02:15.54), третьей стала кенийка Шейла Чепкируи (02:17.49).
Победителем Берлинского марафона в мужском забеге стал кениец Элиуд Кипчоге, пробежавший дистанцию за 02:02.42. Вторым стал его соотечественник Винсент Кипкемои (02:03.13), третьим — эфиоп Тадесе Такеле (02:03.24).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
13:30
-
13:12
-
11:50
-
11:23
-
09:51
- 23 сентября 2023
-
23:50
-
23:10
-
22:45
-
19:41
-
18:59
-
18:19
-
17:55
-
16:03
-
15:31
-
15:30
-
14:55
-
14:40
-
14:20
-
14:07
-
13:18
-
13:12
-
13:02
-
10:50
-
09:28
-
07:04
-
05:03
-
01:20
-
00:22
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:29
-
23:17
-
21:53
-
21:22
-
20:20
-
20:16
Партнерский контент