Люка Бресель упустил шанс сместить О'Салливана с вершины рейтинга по итогам British Open

Чемпион мира – 2023 по снукеру бельгиец Люка Бресель потерял шансы возглавить мировой рейтинг по итогам British Open – 2023, который проходит в Челтнеме.

Бресель мог сместить с первой строчки рейтинга семикратного чемпиона мира по снукеру англичанина Ронни О'Салливана. Для этого Люке необходимо было выйти в третий раунд British Open. Однако бельгиец в квалификации проиграл финалисту ЧМ-2016 китайцу Дину Цзюньхуэю со счётом 3:4.

Отметим, что шансы возглавить мировой рейтинг по итогам турнира в Челтнеме также имеет Марк Аллен. Для этого ему нужно выиграть данные соревнования.

Рейтинговый турнир British Open — 2023 продлится до 1 октября. Его действующим чемпионом является Райан Дэй, который в финале одолел именно Аллена.