Люка Бресель отрывается по полной программе. Он это заслужил?

«А вы продолжайте болтать». Новый чемпион мира по снукеру спустил призовые на «Феррари»

Люка Бресель, в начале мая ставший чемпионом мира по снукеру, продолжает вовсю наслаждаться своей победой. Бельгиец сперва купил крутой спорткар, потом отметил титул в родном городе, а теперь отправился в путешествие со своей девушкой. Вот только не всем нравится такой роскошный образ жизни новоиспечённого чемпиона. Многие нещадно критикуют Брессля.

«Не забывай уважать деньги»

Благодаря победе над Марком Селби (18:15) в финале чемпионата мира – 2023 Люка Бресель получил не только признание и престижный титул, но и крупный бонус. Бельгиец за турнир заработал £ 500 тысяч (около 49,4 млн рублей по текущему курсу).

Куда потратить заработанные деньги, Люка решил довольно быстро. Уже 12 мая в своих социальных сетях снукерист похвастался новым спорткаром – роскошным красным Ferrari 488 Pista. Такой же автомобиль есть, например, у нападающего ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе.

Новый «Феррари» Люки Бреселя Фото: из личного архива Люки Бреселя

«Да!!!» – прокомментировал публикацию Шон Мёрфи, добавив эмодзи огня.

«Поздравляю, дружище, ты заслужил это», – написал снукерист и пулист Крис Меллинг.

В стороне не остались и обычные болельщики. Снимки новенькой машины вызвали разную реакцию у публики. Кто-то активно поздравлял Бреселя с покупкой, а кто-то сетовал на неразумную трату денег.

«Это было обязательно?»

«Поздравляю парень! Ты фантастически играл на чемпионате мира».

«На номерном знаке будет 147?»

«Я думал, вы купите дом».

«Наслаждайтесь, но будьте осторожны на дороге!»

«Не обращай внимания на негативные комментарии. После отличного выступления на ЧМ ты заслуживаешь это. Наслаждайся!»

«Да уж… Призовые вы потратили «с умом».

«Поздравляю, но не забывай уважать деньги. Мэттью Стивенс купил один спорткар после того, как вышел в финал, а потом остался без гроша».

«А вы продолжайте болтать».

Со временем недовольство комментаторов стало лишь усиливаться по нескольким причинам. Первая – буквально через пару дней после покупки автомобиля в родном городе Люки Маасмехелене был устроен грандиозный праздник в честь снукериста.

Вечеринка в честь Люки Бреселя Фото: из архива Муниципалитета Маасмехелена

Муниципалитет города организовал настоящие народные гуляния в местном парке. На мероприятие пришли почти 1000 человек. Для них на сцене выступали сам Бресель, его тренер, семья и спонсор, а в перерывах они могли подкрепиться в палатках с едой. Люке подарили шоколадный бильярдный стол и кий, а представитель муниципалитета отметил, что снукерист заслуживает звание почётного гражданина Маасмехелена.

«Фантастика, что они сделали такое», – сказал Бресель после мероприятия.

Вторым триггером для болельщиков стало путешествие чемпиона мира в Дубай, в которое Люка отправился со своей девушкой Лаурой. Снукерист публиковал в социальных сетях фотографии с шикарных прогулок, в том числе с обзорной экскурсии над городом на частном вертолёте.

Фото с экскурсии Люки Бреселя по Дубаю Фото: из личного архива Люки Бреселя

В итоге Бресель не выдержал и ответил хейтерам. Люка опубликовал фото двух машин – новенького Ferrari и Porsche Cayenne – на фоне собственного дома.

«28 лет, собственный дом и Ferrari не в кредит. А вы продолжайте болтать», – написал Люка.

Правда, вскоре он изменил подпись на более скромную: «Гроув-стрит, дом».

«Я чувствую мотивацию вернуться к столу»

Болельщики вновь разделились на два лагеря: на тех, кто критиковал, и на тех, кто поддерживал чемпиона мира.

«Ты мне очень нравишься как игрок. Я надеюсь, что при своём успехе ты будешь вести себя более скромно и всё-таки сосредоточишься на игре в снукер».

«Ладно, чувак, мы все поняли, что у тебя есть Ferrari».

«Человек – чемпион мира и является невероятно талантливым игроком. Он играет так, как положено, и доставляет удовольствие миллионам людей. Покупай все машины, которые хочешь. Ты заслужил это за годы тренировок, которые наконец-то окупаются».

«Зачем копить деньги, когда можно насладиться ими сейчас? Он долго и упорно работал над этим».

«Круто, но не будь таким высокомерным, чувак».

«Тебе пора правильно научиться инвестировать. Не дай бог ты травмируешься и не сможешь играть в снукер какое-то время… А подобные активы в виде машины не прокормят тебя».

«Игнорируй этих придурков. Люди всегда будут пытаться залезть в твою жизнь».

Но, кажется, сам Люка только заряжается от негатива. Спустя пару дней он опубликовал очередной пост, где заверил, что будет пытаться выигрывать титулы и дальше.

«Последние пару месяцев были просто невероятны для меня и для людей, окружавших меня. Батарейки заряжены, теперь я чувствую такую большую мотивацию вернуться за стол в августе и попытаться выиграть больше титулов за свою карьеру», – подытожил Люка.