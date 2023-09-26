Снукерист Марк Аллен: рассчитываю на битву с Ронни О'Салливаном за первое место в мире

Снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен, занимающий третье место в рейтинге лучших снукеристов мира, высказался о своих шансах сместить семикратного чемпиона мира по снукеру англичанина Ронни О'Салливана с первой строчки мирового рейтинга.

«Это есть в моём списке желаний. Одна из моих целей в карьере — стать первым в мировом рейтинге. Но перед тем, как я начну об этом думать, я должен пройти долгий путь. Впереди множество матчей.

У Бреселя была ужасная жеребьёвка — ему пришлось играть с Дином в первом раунде. Однако я не уверен, что он один из тех, кто в какой-то момент в этом сезоне станет номером один в мире. Рассчитываю на битву с Ронни. Только от нас зависит, кто будет номером один в мире", — приводит слова Аллена WST.