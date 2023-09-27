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Ян Непомнящий уступил Магнусу Карлсену в четвертьфинале Al Cup

Ян Непомнящий уступил Магнусу Карлсену в четвертьфинале Al Cup
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил 16-му чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену (Норвегия) в 1/4 финала онлайн-турнира Al Cup, входящего в серию этапов шахматного Тура чемпионов.

Матч между россиянином и норвежцем закончился со счётом 2,5:1,5 в пользу Карлсена. Во второй партии поединка Магнус Карлсен просмотрел мат в три хода, а в заключительной партии Непомнящий не смог реализовать эндшпиль «ферзь против ладьи». В полуфинале турнира Карлсен встретится с французом Максимом Вашье-Лагравом. Непомнящий отправляется в сетку для проигравших, где его соперником станет соотечественник Вашье-Лаграва Алиреза Фируджа.

Al Cup является заключительным из шести отборочных этапов Тура чемпионов. Призовой фонд каждого из этапов — $ 235 тыс.

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